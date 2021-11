Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Lucian Romașcanu: „PSD, pregatit sa intre la guvernare, atat cu prim-ministru, cat și cu membri in Guvern. Ramanerea in opoziție nu mai este o opțiune valida” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Președintele organizației județene a PSD Buzau, Lucian Romașcanu, a declarat vineri, in…

- Articolul Lucian Romașcanu: „PSD, pregatit sa intre la guvernare, atat cu primul ministru, cat și cu membri in Guvern. Ramanerea in opoziție nu mai este o opțiune valida” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Președintele organizației județene a PSD Buzau, Lucian Romașcanu, a declarat vineri, in…

- PNL va reface coaliția cu USR pentru a avea premierul, altfel PSD vrea el sa dea premierul daca va intra la guvernare. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca nu se poate realiza o coalitie de guvernare fara compromis si ”nu va fi nicio problema sa gaseasca USR o solutie de a merge mai departe alaturi…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a facut precizari despre programul de guvernare depus sambata la Parlament. Acesta a anunțat ca programul nu este nou, ci a fost adaptat in așa fel incat sa asigure continuitate și coerența cu PNRR. Presedintele PNL, Florin Citu, si premierul desemnat, Nicolae Ciuca,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi seara, ca liderii social-democrați vor avea o discuție legata de o eventuala susținere a noului guvern cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca. Aceasta discuție va avea loc la sediul PSD, a spus Ciolacu. “Nu am avut o discuție (cu liderii PNL – n.r.). PNL…

- Florin Cițu e convins ca va caștiga alegerile interne in PNL, sambata, iar de luni, nu se va mai ruga de demisionarii din USR PLUS sa revina la guvernare. Una dintre condiții este ca formațiunea condusa de Barna și Cioloș sa nu mai vina la negocieri cu Stelian Ion la ministerul Justiției. “Nu e vorba…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, joi, ca in partidul pe care il conduce se raspandeste ideea ca USR PLUS va ceda si se va intoarce la guvernare si cu Florin Citu premier, mentionand ca aceasta afirmatie este o "minciuna", pentru ca USR PLUS se simte bine in opozitie. Ludovic Orban…

- Dan Barna, dupa ieșirea de la guvernare: USR PLUS va caștiga dreapta din Romania daca ramane in opoziție Daca se va lua decizia ramanerii in opoziție dupa criza politica generata de demiterea ministrului justiției de catre premierul Florin Cițu, „USR PLUS va fi partidul care va caștiga dreapta din Romania”,…