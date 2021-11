Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Lucian Romașcanu: „PSD, pregatit sa intre la guvernare, atat cu prim-ministru, cat și cu membri in Guvern. Ramanerea in opoziție nu mai este o opțiune valida” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Președintele organizației județene a PSD Buzau, Lucian Romașcanu, a declarat vineri, in…

- Presedintele PNL Iasi, Alexandru Muraru, a cerut vineri ca PNL sa refaca alianta de guvernare cu USR, la scurt timp dupa ce Marcel Ciolacu a transmis ca „un guvern cu PNL este cea mai buna solutie in acest moment”. Muraru este unul dintre liberalii foarte apropiati de Klaus Iohannis, fratele sau geaman…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a precizat, vineri, ca raspuns la declarațiile președintelui PSD, Marcel Ciolacu, ca este nevoie de stabilitate in Romania. El a adaugat ca decizia finala a formarii unui guvern PSD-PNL va aparține forurilor statutare ale PNL. “In PNL, așa cum știți foarte bine, vom merge…

- Dacian Cioloș, președintele USR, a declarat joi inaintea consultarilor cu președintele Klaus Iohannis, ca este nevoie de Guvern cu majoritate in Parlament pentru decizii importante, iar un Guvern minoritar nu poate face asta. ”Avem nevoie de soluții, un Guvern care sa aplice masurile ferme pentru a…

- Dacian Cioloș il acuza pe premierul demis Florin Cițu de o campanie online mincinoasa, platita de PNL, in care foștii miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila sunt “vinovați” pentru toate neregulile din sistem din ultimele luni. Președintele USR subliniaza ca se va așeza la masa negocierilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, joi, ca in partidul pe care il conduce se raspandeste ideea ca USR PLUS va ceda si se va intoarce la guvernare si cu Florin Citu premier, mentionand ca aceasta afirmatie este o "minciuna", pentru ca USR PLUS se simte bine in opozitie. Ludovic Orban…

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Roman (PNL), a declarat, marți, ca, in cazul care USR PLUS iese de la guvernare, ar trebui sa plece toți demnitarii lor, insa o parte din ei ar fi cerut deja sa ramana in funcții. “Din punctul meu de vedere, deciziile trebuie sa fie pentru toata lumea, dar…