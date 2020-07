Lucian Romașcanu: PSD nu poate fi tras de urechi pentru Solomon și Stativă, nu aveau delegație de la partid Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat marți, la Antena 3, ca formațiunea nu poate fi trasa la raspundere in cazul celor doi deputați PSD amendați intr-o shaormerie din București pentru ca au facut scandal și nu purtau masca de protecție. „Nu au intrat acolo cu delegatie de la partid si nici din partea partidului. Principial nu toleram asa ceva dar nu pot sa-l fac vinovat pe un coleg pana cand caile lui de aparare nu sunt epuizate. Recomandam distantare fizica, port masca in spatii inchise, tot ce putem face sa ne protejam. PSD nu poate fi tras de urechi pentru comportamentul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

