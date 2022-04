Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Iulian Bulai, presedintele Comisiei pentru cultura, arte și mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, ii cere ministrului Culturii, Lucian Romascanu, intr-un comunicat, demiterea directorului interimar al Teatrului National Bucuresti, Mircea Rusu.

- Primarul Andrei Volosevici a tinut sa transmita un mesaj comunitatii elene, cu ocazia Zilei Nationale a Greciei, sarbatorita pe 25 martie. Edilul a vorbit despre valorile comune pe care Grecia si Romania le impartasesc, dar si despre contributia pe care poporul elen a adus-o culturii si civilizatiei.…

- In ziua in care se implinește o luna de la inceputul razboiului din Ucraina, zi in care liderii de state și de guverne ale țarilor membre NATO participa la un summit extraordinar la Bruxelles, Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a postat un mesaj pe o rețea de socializare. E vorba de…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, alaturi de ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, și de rectorul , Mihnea Costoiu, la așezarea pietrei de temelie a viitoarei Case a Francofoniei, primul centru de acest fel din afara Franței. Noua construcție…

- Ministrul de Externe ucrainean, Dmitrii Kuleba, a venit cu un mesaj catre cetațenii ruși, noteaza Noi.md cu referire la stiri. ”Uitați-va in ce v-a transformat țara voastra Vladimir Putin. El a inceput razboiul impotriva Ucrainei. El a trimis aici sa lupte soții și copiii voștri. Ucraina nu vrea acest…

- Dupa evaluarea raportului final de mandat, considerata "incorecta si neprocedurala", Stefan Balici a fost demis de la conducerea Institutului National al Patrimoniului Manager al institutiei in ultimii sase ani si cunoscut pentru implicarea sa in procesul introducerii Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat marti, 15 februarie, la prezentarea bilantului Jandarmeriei Romane pe anul 2021, ca „o mie de fapte bune pot fi anulate printr-o singura eroare si astfel imaginea institutiei are foarte mult de suferit”.„Nu uitati ca prezenta dumneavoastra in strada si prestatia…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca, „daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina, intr-un interviu acordat presei locale si transmis in direct, relateaza EFE. In același timp, acesta ataca NATO cand spune ca raspunsurile SUA sunt mai puțin lipsite de confuzie in legatura…