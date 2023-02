Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, buzoianul Lucian Romașcanu, ii aduce omagii indragitului actor Florin Piersic, pe care il apreciaza drept „simbol și reper pentru cinematografia romaneasca”, actor care se afla, astazi, la ceas aniversar. „Cariera uluitoare a sarbatoritului zilei ma indeamna sa afirm ca Florin…

- Discuțiile aprinse din spațiul public legate de vanzarea pachetului de acțiuni Petrom catre OMV, in urma cu aproape doua decenii, au intrat și in atenția fostului premier Adrian Nastase, in mandatul caruia s-a inregistrat tranzacția. Fostul prim ministru spune ca ar trebui o mai mare atenție pentru…

- Anul 2023 incepe cu o reținere atunci cand vine vorba despre achiziționarea unei locuințe, dar consultanții imobiliari sunt de parere ca al doilea semestru va aduce o stabilizare pe piața din Romania. Intr-o scurta analiza Imobiliare.ro privind prognozele pentru anul 2023, majoritatea respondenților…

- Vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Alba a confirmat ca Ucraina și SUA sunt „parteneri strategici” pentru prima data in istorie, a declarat principalul consilier al liderului ucrainean, Andri Iermak, intr-un interviu la intoarcerea in Ucraina dupa vizita din 21 decembrie efectuata la Washington, relateaza…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza luni si marti o vizita de lucru in Romania. Luni, Roberta Metsola va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca, dar si cu presedintii Camerei si Senatului – Marcel Ciolacu si Alina Gorghiu. De la ora 18,00,…

- Este un fapt limpede, ICR nu este o instituție care sa corespunda unor minime norme de sprijin a culturii romane in ințeles democratic și…cultural. Avand in vedere ca Romania este integrata in UE, și cenzura este abolita cu consecința pedepsirii tentativelor de exercitare, circulația bunurilor și persoanelor…