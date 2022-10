Ii incurajez pe toti sa participe la finantarea culturii romanesti! Este numai unul dintre mesajele lansate de catre ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, in cadrul unui recent eveniment important, legat de susținerea elementului esențial al societații romanești: CULTURA . Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a semnat pe 21 octombrie contractele de finantare, in valoare de 3,3 milioane de euro, aferente celor 17 proiecte selectate in cadrul apelului „Consolidarea antreprenoriatului cultural si dezvoltarea audientei si a publicului” – sesiunea a treia, finantat prin Programul RO-CULTURA, cu…