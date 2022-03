Stiri pe aceeasi tema

- The Hill citeaza surse de la Casa Alba și anunța ca vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina. Vizita ar urma sa dureze doua zile, incepand de miercurea-joia viitoare, conform surselor citate.…

- Consilierul președintelui Ucrainean, Oleksi Arestovici, a declarat, intr-o inregistrare difuzata vineri, ca Ucraina nu va mai dezvalui in avans detalii cu privire la locul si ora cand va avea loc orice negociere cu Rusia. A treia runda de negocieri de joi nu s-a finalizat cu o concluzie, ambele parți,…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), care va avea loc marti, 1 martie 2022, a anuntat Administratia Prezidentiala. Tema sedintei este situatia agresiunii din Ucraina si implicatiile asupra tarii noastre precum si gestionarea unui eventual flux…

- NATO iși inchide temporar biroul din capitala ucraineana Kiev și iși muta personalul la Bruxelles și Liov, care se afla la aproximativ 70 de kilometri de granița cu Polonia, a confirmat un purtator de cuvand al Alianței Nord-Atlantice pentru publicația norvegiana Verdens Gang (VG). „NATO și statele…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților a dat unda verde proiectului de lege privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Magistraților, care va fi supus votului chiar maine, vineri, 18 februarie. Deputatul USR și fost ministru al Justiției Stelian Ion ceruse amanarea cu inca o luna a adoptarii…

- Primarul orasului Mioveni (județul Argeș), Ion Georgescu, a fost batut de un interlop local chiar in biroul sau din sediul Primariei. Poliția a deschis o ancheta in acest caz. „In jurul orei 21:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Mioveni au fost sesizati cu privire la faptul ca primarul localitatii…

- Moțiunea simpla impotriva ministrului energiei, Virgil Popescu, a picat, miercuri, la vot, in plenul Camerei Deputaților. Motiunea intitulata “Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul “saptamana viitoare” Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei” a intrunit…

- Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi votata, miercuri, de catre deputati. Motiunea intitulata “Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul “saptamana viitoare” Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei” nu a fost…