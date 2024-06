Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean, Robert Sighiartau a votat „pentru un viitor mai bun” al județului, pentru „alta etapa de dezvoltare”. „Am votat pentru un viitor mai bun pentru acest județ, județul nostru binecuvantat de Dumnezeu. Am votat pentru un județ liber de orice interese,…

- Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, le-a promis locuitorilor din Stroiești ca nu va fi un politician pe care o sa-l vada o data la patru ani. „Oamenii s-au saturat, pe buna dreptate, de politicieni pe care ii vad doar o data la patru ani, ...

- Deputatul Gheorghe Șoldan, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, l-a laudat pe primarul din Granicești pentru modul in care a dezvoltat aceasta comuna in ultimii ani. Prezent la Granicești, Gheorghe Șoldan a spus ca in mandatul 2020 – 2024 primarul Gheorghe Nuțu a ...

- Deputatul Gheorghe Șoldan, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, are sprijinul tanarului primar al comunei Bogdanești, Cristian Sopon. Prezent alaturi de acesta la o intalnire cu zeci de locuitorii din Bogdanești, Gheorghe Șoldan a spus ca Cristian Sopon avea 27 de ...

- Vergil Chițac și Florin Mitroi și-au depus, luni, oficial, candidaturile pentru Primaria Constanța, respectiv, Consiliul Județean Constanța, din partea PNL. Totodata, au fost depuse și listele de consilieri locali și județeni. Conform listelor consultate de Info Sud-Est, viceprimarul Ionuț Rusu deschide…

- O simpla formalitate, in cazul primarului Constantin Toma. Azi, Consiliul Politic Național al PSD, intrunit in ședința la București, a validat, printre altele candidatura pentru funcția de primar a actualului șef de la Palatul Comunal, Constantin Toma. Tot in cadrul CPN al social-democraților, a fost…