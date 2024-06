Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri ca este periculos si iresponsabil din partea lui Donald Trump sa sustina ca procesul sau penal de la New York, in care a fost gasit vinovat in ajun, a fost unul trucat, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, joi seara, ca PNL Prahova nu a transmis o propunere pentru un candidat la presedintia Consiliului Judetean, iar cind aceasta propunere va veni va fi analizata de catre Biroul Politic National.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, duminica, ca tara sa va pierde razboiul in fata Rusiei daca ajutorul american de 60 miliarde de dolari ramane blocat in Congres, intr-un moment in care Rusia isi intensifica presiunea in estul tarii, transmite AFP.

- Președintele ANPC, Horia Constantinescu, a fost desemnat de Consiliul Politic al PSD sa candideze pentru Primaria Constanța. Candidatul a confirmat. Așadar, președintele ANPC, Horia Constantinescu, este candidatul PSD pentru Primaria Constanța . Decizie de ultima ora a fost luata in Consiliul Politic…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a dat asigurari marti ca autorii atentatului de la sala de concerte Crocus City Hall, de la Moscova, soldat cu 139 de morti, au incercat initial sa fuga in Belarus, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Ciuca o scalda cu privire la baronul de Prahova.Presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, intrebat in legatura cu candidatura lui Iulian Dumitrescu la presedintia Consiliului Judetean Prahova, ca nu a fost luata o decizie privind candidatii la acest judet, mentionand…