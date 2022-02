Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in incinta caminului cultural „Vasile Voiculescu”, a avut loc lansarea filmului documentar „Plaiul Parscovului – oameni și locuri de poveste”. La eveniment au participat Ministrul Culturii și președintele PSD Buzau, Lucian Romașcanu, subprefecții Constantin Cristea și Gabriel Ilie, vicepreședintele…

- Articolul Lucian Romașcanu promite soluții optime pentru susținerea culturii: compensarea prețului la energie și scheme de ajutor pentru industria creativa se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a transmis luni pe Facebook, un mesaj pentru artiști și creatorii…

- Articolul Spitalele pentru tratarea COVID-19 trebuie sa se descurce in valul cinci cu rezidenți sau prin telemedicina se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In cele patru unitați medicale COVID-19 din județul Buzau este o lipsa acuta de medici infecționiști, epidemiologi și pentru secțiile ATI.…

- Articolul Accident pe E85. Patru oameni au fost la un pas de moarte, din cauza unui caine aparut pe șosea se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Traficul este dirijat pe DN2 E85, in afara localitații buzoiene Zarnești, din cauza unui accident rutier soldat cu ranirea a patru persoane. O mașina s-a…

- Doua persoane au fost ranite, vineri dimineața, intr-un accident produs in localitatea Mizil, in care au fost implicate un autoturism și un camion incarcat cu 200 de butelii. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1B Ploiești – Buzau, in zona localitații Mizil,…

- Articolul COVID-19 lovește la varful PSD Buzau. Ministrul Lucian Romașcanu a ratat un concert organizat de Ziua Culturii se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a lipsit joi, 13 ianuarie, de la un concert organizat la Buzau pentru ca a fost diagnosticat cu COVID-19.…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, s-a infectat cu noua tulpina de coronavirus, dar are o forma ușoara și se simte bine. Demnitarul este vaccinat și cu a treia doza. Zvonurile au aparut pentru ca ministrul Culturii nu a fost prezent la Buzau, in filiala al carei președinte interimar este. Lucian…

- Turiștii care ajung in Italia trebuie sa dovedeasca ca au fost vaccinati ori s-au recuperat dupa COVID-19 pentru a avea acces in hoteluri, centre de congrese si restaurante sau sa foloseasca teleschiuri si transportul local pe distante lungi. Noile restrictii anticoronavirus au intrat in vigoare de…