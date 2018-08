Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea a fost pus sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile, el avand interdictia de a mai exercita profesia de procuror. Fostul procuror Mircea Negulescu si fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea au fost chemati vineri la Parchetul General, unde…

- Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea a anuntat vineri ca a fost pus sub control judiciar de procurorii Parchetului General, insa va contesta aceasta masura. "S-a luat masura controlului judiciar, cu anumite interdictii. Eu sunt foarte optimist. O sa contest aceasta masura, pentru ca este nelegal luata",…

- O angajata a Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM a fost retinuta Foto: Arhiva O angajata a Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a fost retinuta de procurorii Parchetului General, sub acuzatia de trafic de influenta în forma continuata. Masura a fost luata…

- Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea s-a prezentat marti la sediul Parchetului General, pentru a fi audiat in dosarul in care este urmarit penal pentru participatie improprie, sub forma complicitatii, la savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare. Lucian Onea a venit insotit…

- Fostul șef DNA Ploiești Lucian Onea a sosit marți dimineața la sediul Parchetului General. Potrivit Antenei 3, el va da prima sa declarație in calitatea de suspect. Lucian Onea este insoțit de avocatul sau, un fost procuror. La sediul Parchetului General s-a prezentat saptamana trecuta și procurorul…

- Procurorul Mircea Negulescu s-a prezentat vineri dimineața la sediul Parchetului General pentru a fi audiat de procurori. Și la inceputul saptamanii, procurorul Negulescu s-a prezentat la sediul PG pentru a ridica o copie a dosarului. Cercetarile in acest caz au fost demarate dupa ce fostul…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a mers, miercuri, la Parchetul General, unde a depus o plangere penala impotriva mai multor ofițeri de informații și procurori din Romania, acuzandu-i pe aceștia de implicare in activitați abuzive și ilegale."Plangerea este depusa, dețin și probele necesare…

- Ludovic Orban, la Parchetul General, miercuri dimineața. Președintele PNL ajuns miercuri dimineața la sediul Parchetului General pentru a da declarații, dar spune ca vizita nu are legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila și a președintelui PSD Liviu Dragnea. Ludovic…