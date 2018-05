Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Onea, procurorul sef al "Unitatii de elita" a DNA a demisionat din functie, sustin surse din cadrul DNA Ploiesti. Se pare ca gestul lui Onea vine dupa ce Parchetul General a inceput urmarirea penala pe numele sau si a fostului procuror Mircea Negulescu pentru fapte deosebit de grave.…

- Fostul presedinte al CJ Teleorman Adrian Gadea s-a prezentat miercuri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) din Capitala. Potrivit unor surse judiciare, acesta este audiat de procurori in dosarul "Belina". AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online:…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, ca va incerca o mediere intre Guvern si Banca Nationala a Romaniei si ca ii va chema la Cotroceni "si pe unii, si pe altii" in zilele urmatoare. "Am decis sa incerc o mediere intre Guvern si BNR. In zilele urmatoare ii voi invita si pe unii,…

- Premierul Viorica Dancila a negat, luni, ca ar demisiona din functia de prim-ministru. Intrebata de jurnalisti daca isi va da demisia din functia de premier, asa cum s-a vehiculat in presa in ultimele ore, Viorica Dancila a spus: "Nici vorba de asa ceva". Premierul a intrat…

- Oana Gianina Bulai a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In anul 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai bune (...) Suntem optimisti in aceasta privinta (...) Serbia este principalul nostru partener din Balcanii…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi, ca revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu e oportuna, iar argumentele ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in acest sens nu se sustin. "Argumentele lui Tudorel Toader nu se sustin. Revocarea procurorului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca procurorul Mircea Negulescu a fost laudat in loc sa se faca modificari daca "presupusele abuzuri" pe care acesta le-ar fi facut sunt adevarate. "Spatiul public a fost si este plin de presupuse abuzuri ale procurorului Negulescu. El…