Stiri pe aceeasi tema

- PSD va depune, saptamana aceasta, in Parlament, un proiect de lege care prevede majorarea alocatiilor pentru copii la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copiii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilitati,…

- „Așa știm și noi”, a spus miercuri Valeriu Gheorghița, intrebat daca poate sa confirme faptul ca Romania este prima țara din Uniunea Europeana care vaccineaza copiii. „Așa știm și noi, știu ca Polonia in 7 iunie va demara campania de vaccinare și pentru aceasta grupa de varsta, insa aici exista…

- "Imi face o deosebita placere sa particip la inaugurarea Centrului Eurotlantic pentru Reziliența, instituție constituita in subordinea Ministerului Afacerilor Externe, care va asigur ca beneficiaza de sprijinul deplin al Guvernului, dar și al meu, personal. Inființarea Centrului este o urmare a importanței…

- Nicolae Pavelescu, deputat PSD, de Argeș, propune votul pentru majorarea alocațiilor pentru copii prin depunerea unei propuneri legislative depusa in Parlament: PSD va vota pentru menținerea celei de a doua tranșe de majorare a alocațiilor pentru #copii prevazuta pentru anul 2021 și cere Guvernului…

- Gabriela Firea: „Nu le pasa de copii! Nu le pasa de familiile din Romania! Parlamentul a decis dublarea alocațiilor copiilor! Guvernul de dreapta a anulat dublarea și a decis doar creșterea in trepte a alocațiilor copiilor, pana la dublare. Acum, Guvernul impotriva oamenilor iși incalca pana și decizia…

- Guvernul impotriva oamenilor iși incalca pana și decizia privind creșterea in trepte și ingheața alocațiile copiilor, acuza prim-vicepreședitele PSD Gabriela Firea: „O rușine”. „Nu le pasa de copii! Nu le pasa de familiile din Romania! Parlamentul a decis dublarea alocațiilor copiilor! Guvernul de dreapta…

- Carburanții s-au scumpit accelerat in ultimele luni, ca urmare a creșterii prețului petrolului, relateaza Digi24.ro. Benzina s-a scumpit cu peste 20% in 12 luni, iar motorina cu 15%, iar prețul la carburanți crește in continuare. Șoferii lasa acum la pompa cu un leu mai mult fața de cat lasau in aprilie,…

- Proiecte pe agenda Guvernului Foto: gov.ro. Guvernul ar urma sa aprobe, saptamâna aceasta, un proiect de ordonanța de urgența privind stimulentul financiar acordat parinților care decid sa încheie mai repede concediul pentru creșterea copilului. În atenția miniștrilor…