Lucian Mîndruță, internat de urgență. Jurnalistul va fi operat Lucian Mindruța a ajuns de urgența la spital, cu dureri groaznice, din cauza carora nu mai putea merge. Vedeta TV a facut anunțul pe rețelele de socializare. Lucian Mindruța a chemat ambulanța dupa ce durerile de spate au fost atat de mari incat nu a mai putut merge. Acesta a povestit totul pe contul sau de Facebook, acolo unde a anunțat și ca va fi operat. „Cand lumea face Covid, eu fac hernie de disc. Așa e cand ești early adopter: mergi pe ceva de nișa, nu pe soluția cea mai populara sa ajungi la spital! Notați, care vreți sa fiți influenceri” – a spus Lucian Mindruța. Jurnalistul a publicat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Mindruța a ajuns de urgența la spital, acolo unde medicii au decis sa il opereze de hernie de disc. Fostul prezentator TV a glumit cu asistentele. In varsta de 52 de ani, Lucian Mindruța a scris pe facebook despre condiția in care se afla. „Cand lumea face Covid, eu fac hernie de disc. Asa e…

- Lucian Mindruța și-a șocat fanii cu ultimul mesaj din mediul online. Cunoscutul jurnalist a ajuns azi de urgența pe mana medicilor. Ce probleme de sanatate are acesta? Lucian Mindruța, de urgența pe mana medicilor Lucian Mindruța s-a simțit extrem de rau, motiv pentru care a chemat de urgența echipajele…

- Lucian Mindruta a anuntat ca are hernie de disc și a chemat ambulanța pentru a-l duce la spital, deoarece nu mai poate merge."Cand lumea face Covid, eu fac hernie de disc. Asa e cand esti early adopter: mergi pe ceva de nisa, nu pe solutia cea mai populara sa ajungi la spital! Notati, care vreti sa…

- In Cugir la ora actuala sunt 14 cazuri active de COVID-19, asta in condițiile in care in ultima saptamana au fost raportate 8 cazuri, transmit reprezentanții primariei, intr-o postare pe Facebook. ”Potrivit Comitetului Local pentru Situații de Urgența in momentul de fața la nivelul orașului Cugir sunt…

- Sorin Susanu, seful Corpului de Control al ANPC si al Protectiei Consumatorului Brasov, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu sunca primita la micul dejun despre care spune ca nu arata prea bine, potrivit Mediafax.

- Jurnalistul sucevean Cornel Bumbu a murit, la Spitalul Județean Suceava, acolo unde era internat de doua saptamani dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19. In ciuda eforturilor susținute depuse de echipa medicala, plamanii și inima i s-au degradat progresiv din cauza coronavirusului și…

- Adela Popescu a facut primele declarații de pe patul de spital, dupa ce ieri a lipsit de la emisiunea Vorbește Lumea și nimeni nu știa ce a pațit. Vedeta a intrat in direct la tv, in aceasta dimineața, și a explicat de ce a ajuns de urgența pe mana medicilor. „De 4 zile ma durea stomacul foarte tare,…