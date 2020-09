Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Cristi Puiu si a actrita Carmen Tanase au participat, sambata, la protestul anti-masca si anti-COVID care a avut loc, ieri, in Bucuresti. Jurnalistul Lucian Mandruta sustine ca cei doi artisti se poarta ca „niste copii" care „ar vrea sa treaca mai repede boala asta si, pentru ca nu au o…

- Protestul impotriva purtarii mastilor in scoli a atras si prezenta mai multor persoane cunoscute, printre care actrita Carmen Tanase si regizorul Cristi Puiu. Jurnalistul Lucian Mindruta a publicat un mesaj acid la acresa celor doi, unde ii compara cu niste copii mici.Lucian Mindruta considera ca artistii…

- Jurnalistul Lucian Mindruta ii critica pe regizorul Cristi Puiu si pe actrita Carmen Tanase pentru participarea la mitigul anti-masca care a avut loc in Bucuresti: „Artistii care merg la mitingurile anti-masca si anti-Covid sunt ca niste copii”.

- Sute de persoane s-au strans sambata dupa-amiaza in Piața Universitații, dar și in Piața Victoriei sa protesteze fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. S-a dorit a fi un protest al parinților, nemulțumiți de obligativitatea ca in școli copiii sa poarte…

- Sute de persoane s-au strans sambata dupa-amiaza in Piața Universitații, dar și in Piața Victoriei sa protesteze fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. S-a dorit a fi un protest al parinților, nemulțumiți de obligativitatea ca in școli copiii sa poarte…

- Sute de persoane s-au strans sambata dupa-amiaza in Piața Universitații, dar și in Piața Victoriei sa protesteze fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. S-a dorit a fi un protest al parinților, nemulțumiți de obligativitatea ca in școli copiii sa poarte…

- Un protest la care participa circa 200 de persoane are loc sambata dupa-masa in Piata Universitatii din Capitala, unde manifestantii flutura mai multe steaguri tricolore, striga „Libertate“ si au baloane si pancarte cu mesaje precum „Masca ucide“ si „Scoala nu trebuie sa fie lagar“.

- De asemenea, Virgil Musta atrage atenția ca exista o regula a epidemiologiei care spune ca, pentru a opri o pandemie, e nevoie de imunizarea in masa a peste 70% din populație. Virgil Musta a declarat, in interviul acordat HotNews.ro, ca au existat pacienti care dupa ce s-au vindecat au sustinut…