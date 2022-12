Stiri pe aceeasi tema

- A fost zi de sarbatoare in familia Morar. Gabriela, partenera de viața a prezentatorului radio și-a sarbatorit ziua de naștere. Momentul special a fost marcat așa cum se cuvine, mai exact, Mihai Morar a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale pentru partenera sa de viața, dar, in același timp,…

- Vladimir Draghia și Alice Cavaleru au devenit parinți in urma cu o luna, cand fetița lor, Alegra, a venit pe lume. Din pacate, cei doi au trecut prin clipe de groaza la doar doua saptamani de cand micuța s-a nascut. Alice Cavaleru a povestit abia acum ce s-a intamplat cu Alegra. Soția lui Vladimir a…

- Dan Negru este foarte discret cand vine vorba despre familia lui și mai ales despre copiii sai. Prezentatorul de la Kanal D iși ține fata și baiatul departe de lumina reflectoarelor. Intr-un interviu pentru Revista VIVA! , Dan Negru a vorbit despre copiii lui, Dara și Bogdan. Intrebat daca aceștia vor…

- Nicolai Tand și Feli fac parte din cel de-al 18-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva și ii bucura pe telespectatorii de la Antena 1 cu o serie de transformari. Nicolai Tand se mandrește cu o familie superba, iar soția lui, Monica Tand, este destul de cunoscuta in mediul public. Iata cum arata…

- Viața lui Vladimir Draghia merge din ce in ce mai bine. Actorul demonstreaza cu fiecare apariție publica ca este un tata devotat, dovada stand imaginile in care apare, mereu, alaturi de iubita lui și fetițele sale. Pe langa postarile de pe rețelele de socializare in care apar impreuna, aceștia au fost…

- Cornelia Rednic are peste 25 de cariera in industria muzicala și la un moment dat a vrut sa renunțe. Soția lui Lupu Rednic a vorbit despre detaliile neștiute din spatele succesului sau.Alaturi de soțul ei, Cornelia Rednic urca pe scena de peste doua decenii și are sute de spectacole onorate. Intrepreta…

- Antonia a ajuns sa fie a treia persoana la o intalnire romantica intre Lucian Gitița și soția lui. Artista pare sa le fie prietena buna cu cel cunoscut drept impresarul Innei și partenera lui de viața. Cei doi se simt suficient de in largul lor in preajma cantareței, incat sa nu se abțina de la gesturi…