- Mesajul ii aparține jurnalistului Lucian Mandruța. "Virusul e acum printre noi, știm sigur asta, și semnele nu se vad la toata lumea. Trupul nostru e o arma incarcata. A sosit vremea in care viața altor oameni atarna de deciziile voastre cele mai simple. Un drum in plus la supermarket, o ieșire inutila…

- Ciprian Marica, fostul atacant al echipei naționale, a postat un mesaj controversat pe contul de Facebook in plina pandemie de coronavirus. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a declarat ca Romania va face parte din țarile care vor testa un vaccin impotriva…

- Adrian Mutu, selectionerul U21 al Romaniei, le-a transmis un mesaj sustinatorilor sai pe pagina oficiala de Facebook. El le-a sugerat sa stea in casa și sa iasa doar daca e absolut necesar.Alaturi de o fotografie cu familia sa, Mutu le-a scris un mesaj fanilor sai, prin care ii indeamna sa…

- Deputatul USR Catalin Drula a publicat pe Facebook rata de prezenta a partidelor la votul pentru investirea Guvernului Orban 3. Paradoxal, PNL e pe ultimul loc, desi premierul e liberal. Multi dintre parlamentarii PNL sunt in autoizolare, dupa ce au stat in aceeasi incapere cu Vergil Chitac, senatorul…

- O femeie din Italia a devenit celebra, dupa ce tatal sau a fost ucis de coronavirus. Un mesaj video postat de aceasta pe Facebook s-a viralizat imediat. Italianca si-a avertizat semenii ca nimeni nu e la adapost, iar moartea lovește cand nici nu te aștepți.Femeia nu l-au putut vedea pe tatal sau si…

- Ziaristul bucureștean Lucian Mandruța a postat un mesaj pe pagina de Facebook, dupa ce a vazut filmul percheziției, unde nu se pune problema vreunei violențe acasa la fosta soție a consilierului județean Andrei Kadas. „PNL Brasov, mai e membru la voi domnul acela care spunea ca politia i-a calcat locuinta…