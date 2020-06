Stiri pe aceeasi tema

- H&M planuiește sa inchida mai multe magazine dupa ce a inregistrat pierderi uriașe in prima jumatate a anului 2020. Retailerul suedez va accelera inchiderea magazinelor si va deschide anul acesta mai putine unitati decat estima anterior. Hennes & Mauritz, al doilea cel mai mare retailer de imbracaminte…

- Concursul de titularizare in invațamant va fi suspendat pana la finalizarea starii de alerta instituita in 16 iunie 2020.”Raman in vigoare dispozițiile art.27, alin.3 din Legea 55/2020, articol potrivit caruia „pe durata starii de alerta, in instituțiile și autoritațile publice, se suspenda orice tip…

- Prelungirea starii de alerta s-a impotmolit in Parlament din cauza unui cuvant, generand o dilema juridica. In adresa prin care Guvernul a trimis Hotararea la Parlament, premierul Ludovic Orban scrie ca este pentru „informare”. In ședința conducerilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, aflata…

- ANPC avertizeaza ca in Romania se vand maști care nu doar ca nu ne protejeaza de particulele din aer, dar reușesc sa ne puna și sanatatea in pericol, din cauza ca nu filtreaza corespunzator microbii.Citește și: Victor Ponta a RABUFNIT de Ziua Copilului, din cauza REFUZULUI PNL de a crește…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a controlat 174 de unitati de alimentatie publica, care desfasurau activitatile permise in starea de alerta, fiind aplicate 7 sanctiuni, in valoare de 33.000 de lei, din cauza deficientelor constatate privind siguranta…

- Pentru siguranta calatorilor, toate vehiculele din flota STB vor fi dezinfectate cu substante care distrug virusurile. De asemenea, STB va dezinfecta si statiile de asteptare, cu mobilierul aferent, aflate in administrarea sa. Masti obligatorii pentru oamenii care circula cu STB "Pentru a…

- In Italia, 151 de medici au murit din cauza Covid-19 intre 11 martie si 26 aprilie, a anuntat luni pe site Federatia nationala a ordinului chirurgilor (FNOMCEO), anunța news.ro.Italia a inregistrat 26.977 de decese, adica 333 in plus in 24 de ore, pentru un total de 199.414 de cazuri.…

- Mama antrenorului echipei Manchester City, Pep Guardiola, a murit la 82 de ani. Clubul englez a anuntat ca Dolors Sala Carrio a decedat dupa ce a contractat Covid-19."Familia clubului Manchester City este devastata de vestea mortii mamei lui Pep (Guardiola), Dolors Sala Carrio, la Manresa,…