Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Constanța! Doua persoane au murit, dupa ce o mașina a fost zdrobita de un TIR, in urma cu puțin timp. Șoferul mașinii a murit pe loc, in timp ce o femeie a fost gasita in stop cardio-respirator, dar a murit la spital. In urma accidentului a ramas doar un morman de fiare, care aparține mașinii.

- Conducerile organizațiilor județene ale PSD care au pierdut alegerile pentru șefia consiliului județean și a municipiului reședința de județ vor fi schimbate, printre care și una foarte puternica din sudul Romaniei. Spectacolul de balet jucat cu PNL, in ultimii patru ani, de baronul PSD de Constanța,…

- Lucian Judele este candidatul USR pentru un mandat de primar al sectorului 3. Din 2020 ocupa funcția de viceprimar, poziție din care a intrat in mai multe scandaluri catalogate de presa drept „stupide”.Anul trecut, spre exemplu, a fost scos cu forța de polițiști din baia unei școli din sector, acolo…

- Un numar de 22.443 cetațeni ucraineni, refugiați in Romania, s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), in cautare de serviciu, in ultimele patru luni. Cei mai mulți ucraineni refugiați sunt inregistrați in Constanța (5.536),…

- Maramureșenii susțin candidatura lui Gabriel Ștețco la președinția Consiliului Județean Maramureș Partidul Național Liberal are cei mai buni candidați pentru alegerile din 9 iunie. Acest lucru a fost confirmat inca o data și ieri, la Borșa, Moisei și Vișeu de Sus, unde au avut loc evenimentele de lansare…

- Primarul Constanței, Vergil Chițac, a adus vești imbucuratoare in legatura cu proiectul de reabilitare a Cazinoului din Constanța. Dupa o perioada de intarzieri și obstacole, lucrarile sunt in grafic pentru finalizare pana la sfarșitul acestui an. Chițac a explicat ca proiectul a intampinat diverse…

- Comunicat: Fostul subprefect Corneliu Mureșan candideaza din partea PSD pentru președinția Consiliului Județean Alba Comunicat: Fostul subprefect Corneliu Mureșan candideaza din partea PSD pentru președinția Consiliului Județean Alba. PSD propune pentru Consiliul Județean o echipa de oameni din domenii…

- Un fost secretar general la Ministerul Agriculturii vreme de aproape un deceniu, ajuns la un moment dat și secretar general al Guvernului, este candidatul AUR la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Vaslui. Candidatul AUR pentru CJ Vaslui este Sorin Chelmu, o figura cunoscuta pentru multa…