Lucian Itu, antrenorul Metalurgistului Cugir, face planuri pentru viitorul sezon de Liga a 3-a Lucian Itu, antrenorul-jucator al Metalurgistului Cugir, face in aceasta perioada planuri pentru viitoarea stagiune de Liga a 3-a, care va fi a treia a sa ca “principal” pe banca tehnica a gruparii de sub Dragana. Simbol al fotbalului cugirean, Itu va implini 43 de ani in luna septembrie și nu se gandește sa agațe inca ghetele-n cui. A fost instalat in postura de antrenor in vara anului 2019, mandatul sau cuprinzand clasarile pe locul 4 (Seria a 5-a, in ediția 2019-2020, intrerupta din cauza pandemiei) și campioana a Seriei a 9-a (ediția trecuta), cu o participare la barajul de promovare in eșalonul… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

