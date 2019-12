Stiri pe aceeasi tema

- Economistul Lucian Isar, soțul senatoarei PNL Alina Gorghiu, urmeaza sa fie numit in funcția de reprezentant al Romaniei la Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Numirea ar fi fost deja aprobata in Guvern și urmeaza sa fie oficializata, informeaza surse citate de G4 Media.Citește…

- Autobuzele Diesel Euro 6 achizitionate de Primaria Craiova cu bani imprumutati de la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) mai intarzie putin. Conform contractului semnat cu firma care a castigat licitatia – BMC Otomotiv ve Savunma Sanayi AS , din Izmir (Turcia), primele 25 de autobuze…

- Europa emergenta are sanse mai mari sa imbatraneasca in loc sa se imbogateasca, comenteaza pentru Financial Times Beata Javorcik, chief economist la Banca Europeana pentru reconstrucție și Dezvoltare (BERD), potrivit Mediafax.Rata natalitatii scazuta si emigratia la cote inalte sugereaza ca…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat vineri ca va acorda un imprumut de 12,5 milioane de euro operatorului regional de apa si canalizare Apa Canal 2000 SA Pitesti pentru modernizarea serviciilor de apa si canalizare din judetul Arges, informeaza un comunicat de presa…

- DECIZIE… Conform unor surse, in cursul zilei de astazi sau cel mai tarziu luni, in cadrul unei sedinte de Guvern, ar urma sa fie numit ca prefect de Vaslui liberalul Marius Arcaleanu. Este numirea anuntata de ziarul nostru, in premiera, inca de acum trei saptamani, insa faptul ca s-a tot tergiversat…

- BERD ridica estimarea privind creșterea economica a Romaniei la 4%, dar atrage atenția asupra adancirii deficitului bugetar și de cont curent Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei Romaniei in 2019 si a mentinut prognoza privind…

- RAT Craiova a decis ca e timpul sa „intinereasca“ parcul auto pe care il are la dispozitie. Societatea care administreaza transportul public in comun din Banie a solicitat aprobarea primariei in privinta achizitionarii a zece autobuze noi, in sistem de leasing financiar. Cererea SC RAT SRL a luat forma…