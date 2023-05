”Ca presedinte ANAF pot sa discut doar pe partea de venituri. La partea de cheltuieli nu am acces, sa vad cum a fost construita, unde se regasesc, putem sa avem surprize cu alte cheltuieli care poate nu au fost prognozate si au aparut intre timp. Politica bugetara este fluenta si apar perturbatii intr-un timp foarte scurt. E clar ca pe partea de venituri, veniturile au fost supraestimate, lucru pe care l-a spus Consiliul Fiscal anul trecut in decembrie. Exista raportul lor, noi am spus ca nu se poate atinge oricate eforturi am face, pentru ca colectarea depinde de 3 factori clari, de puterea economiei…