Stiri pe aceeasi tema

- Directorul ANAF, Lucian Heiuș, a prezentat duminica, la Digi24 , rezultatele obținute pana acum de Fisc in urma controalelor care s-au intensificat in vara și a marturisit ca a inceput sa fie amenințat de multe persoane in urma acestor verificari. ANAF a demarat din luna iulie o serie de controale de…

- „Astazi, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a dus rambursarile TVA la zero zile intarziere”, a declarat președintele instituției, Lucian Heiuș, intr-o conferința de presa, potrivit Hotnews. In iulie ANAF a restituit TVA de 3,6 miliarde de lei, și a avut incasari de 37,14 miliarde lei,…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a anuntat ca in luna iulie au fost descoperite 21,4 milioane de lei reprezentand diferente intre veniturile declarate si cele estimate, precizand ca cea mai mare diferenta a fost gasita la un contribuabil din Iasi, in valoare de 11,7 milioane de lei. Heius a declarat,…

- “Incasarile lunii iulie au fost in valoare de 37,14 miliarde de lei, iar incasarile lunii iulie 2021 au fost de 30,87 de miliarde de lei, deci practic un plus de incasari fata de luna iulie 2021, de 6,27 miliarde de lei, iar TVA-ul restituit in luna iulie a fost in valoare de 3,6 miliarde de lei. Practic,…

- In luna iulie s-au descoperit 21,4 milioane lei, diferențe intre veniturile declarate și veniturile estimate de ANAF pe zona controalelor la persoane fizice, a declarat Lucian Heiuș, președintele Fiscului, intr-o conferința de presa.

- Lucian Heius a afirmat ca in privinta controalelor la persoane fizice, anuntate de el, aceste persoane au fost identificate pe baza unui program informatic, pentru ca inspectorii ANAF nu au cum sa verifice milioane de CNP-uri. ”Am pornit de la ce prevede legea, am luat si am verificat in prima faza…

- Despre modificarile la Codul Fiscal modificari, Lucian Heius a precizat ca ”nu neaparat se vor intampla niste cresteri spectaculoase de taxe”. ”Am participat la discutiile care au fost pentru cresterea accizei la tutun si a fost o crestere acceptata de catre industrie, s-a negociat cu producatorii un…