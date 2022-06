Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat miercuri seara, la Digi 24 ce se intampla cu bonurile de casa, de ce unii comercianti nu emit astfel de bonuri, Lucian Heius a sfatuit romanii sa foloseasca cardul bancar cand achita cumparaturile. ”Legea prevede clar, trebuie sa bata in casa orice produs pe care il comercializeaza si sa ofere…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a participat, in orașul Siret, la o intalnire la care au fost prezenți șeful vamilor din Romania, un secretar de stat din Ministerul de Interne, șeful vamilor și un reprezentant al Poliției de Frontiera din Ucraina și Republica Moldova. Gheorghe ...

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș a anunțat ca in premiera pentru Romania instituția va cerceta daca averile persoanelor fizice sunt in concordoanța cu veniturile. Verificarile vor incepe de la 1 iulie Post-ul Persoanele fizice vor fi verificate. ANAF cauta diferența dintre venituri și averi apare prima data…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, anunța controale masive la persoanele fizice care fac evaziune fiscala: „ Ii vedem aproape in fiecare saptamana, cu opulența pe care o afișeaza, pentru ca hoțul daca nu se lauda cu ce a furat nu e hoț. Vom incepe de la cel mai mare pana la cel mai mic” „Oameni buni, 20 de miliarde…

- Ministrul antreprenoriatului si turismului, Daniel Cadariu, a declarat, joi, ca in mandatul sau au fost repuse in circuit tichetele de vacanta pentru sectorul bugetar si a mentionat ca in programul de investitii din turism vor fi prioritare domeniul schiabil si turismul balnear. „Am adoptat, Guvernul,…

- Incepe sa devina ingrijoratoare insistența cu care se propaga, in spațiul public, dorința partenerilor de a renunța la cota unica de impozitare și de a trece la impozitul progresiv. Asta inseamna sa schimbi regulile in timpul jocului, sa renunți la predictibilitatea fiscala pe care orice antreprenor…

- Franța este pregatita "sa mearga mai departe" și sa interzica petrolul rusesc, a declarat vineri ministrul francez de finanțe Bruno Le Maire la CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania a atras atentia ca „preluarea de catre Ministerul de Finante a controlului direct asupra organizarii, monitorizarii si cercetarii disciplinare a activitatii expertilor contabili judiciari” ataca independenta expertului contabil si a…