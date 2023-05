Lucian Heiuș a demisionat de la conducerea ANAF Lucian Heiuș și-a dat demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala. “Mi-am inaintat astazi demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala. A fost o onoare pentru mine sa conduc aceasta instituție și le mulțumesc colegilor mei pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovada in acest an”, a spus el. Potrivit acestuia, in 2022, ANAF reușit sa colecteze la buget 353,3 miliarde lei, cu 58 miliarde mai mult fața de anul precedent, și sa rambursam TVA in valoare de 27,99 miliarde lei, fața de anul anterior cand s-au rambursat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la numire, șeful ANAF, Lucian Heiuș, și-a prezentat demisia! Unul dintre motive, nu poate duce la bun sfarșit procesul de modernizare al instituției, susține acesta. El a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. “Regret ca nu pot duce pana la capat procesul…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a demisionat. Acesta a transmis luni dupa-amiaza un mesaj prin care și-a anunțat decizia și a prezentat un bilanț al activitații sale in cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala.

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a anunțat luni seara, 29 mai, ca a demisionat din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat transmis pe pagina sa de Facebook. Fost parlamentar PNL, Lucian Heiuș a fost numit pe 6 mai 2022 la conducerea ANAF din pozitia de…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a demisionat. Acesta a anuntat: “Mi-am inaintat astazi demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala. A fost o onoare pentru mine sa conduc aceasta instituție și le mulțumesc colegilor mei pentru profesionalismul și implicarea de care au dat…

- ”In primele trei luni ale anului 2023, s-au efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane juridice si fizice – 10.184 la contribuabili persoane juridice si 3.976 la contribuabili persoane fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspectii fiscale, 5.806 verificari documentare la contribuabili…

- Lucian Heius, șeful Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a transmis ca in urma controalelor antifrauda efectuate in primele trei luni ale acestui an au fost date amenzi si confiscari in valoare de 38,5 milioane lei si au fost stabilite implicatii fiscale de peste un miliard de lei.„In aceeasi…

- Inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au descoperit persoane fizice care au avut vanzari online de peste 1 milion de lei, intr-o luna, a declarat miercuri presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, mentionand ca in acele cazuri este vorba despre…

- Inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au descoperit persoane fizice care au avut vanzari online de peste 1 milion de lei, intr-o luna, a declarat miercuri presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Heius, mentionand ca in acele cazuri este vorba despre evaziune…