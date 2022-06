Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi, anunța modernizarea unei noi strazi din municipiu, strada Bradetului. ”Onoua strada a fost finalizata. Strada Bradetului, cea care face legatura intre municipiul Suceava și comuna Ipotești, aceeași care duce și catre zona de agrement Tatarași, a fost reabilitata…

- Lucrarile de reabilitare și modernizare a strazii Triajului, din cartierul Burdujeni, cea care face legatura intre str. Calea Unirii și Piața Angro a municipiului Suceava, au fost finalizate, anunța viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, care s-a ocupat de proiect.De asemenea, a fost ...

- Lucrarile de deviere a conductelor de termoficare de pe ruta alternativa Suceava – Botoșani se apropie de finalizare, incat furnizarea apei calde in sistem centralizat, in municipiul reședința de județ, ar putea fi reluata chiar de sambata dimineața.Anunțul a fost facut de catre primarul ...

- Motive de bucurie pentru parinții din Campia Turzii! Incep lucrarile la prima gradinița construita de la zero! Am semnat contractul de lucrari aferent obiectivului de investiții „Construire gradinița in Municipiul

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca au fost finalizate lucrarile de reabilitare la hala pentru produse din carne și pește din centrul municipiului. Lucian Harșovschi a precizat ca lucrarile au constat in modificari asupra pereților, pardoselei, iluminatului și instalațiilor sanitare,…

- Primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, a semnat, luni, contractul de execuție a lucrarilor pentru proiectul „Municipiul verde-Mobilitate urbana durabila in Vatra Dornei”. Firmele care vor realiza lucrarile sunt SC MAGHEBO SRL și SC CORNELL’S FLOOR SRL, valoarea proiectului fiind de 21,259 milioane…

- Din aprilie, prețul final al energiei termice furnizate consumatorilor din municipiul Suceava va crește cu 20,37%, dar populația va plati in continuare tot 240 de lei pe gigacalorie.Anunțul a fost facut de primarul Sucevei, Ion Lungu, in urma discuțiilor purtate cu acționarii austrieci ai ...

- Va reamintim ca in municipiul Aiud va fi construita o noua baza sportiva moderna. Finanțata prin Compania Naționala de Investiții, baza sportiva de tip 1 va fi situata pe strada Tudor Vladimirescu, zona din spatele fabricii Galway, iar funcțiunile acesteia sunt: – Teren sportiv de fotbal cu dimensiuni…