- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, respinge ideea ca salariile angajaților municipalitații ar fi la un nivel ridicat. Prezent in studioul Radio Top, el a declarat ca, de exemplu, un funcționar debutant sau cu o vechime de pina-n cinci ani are un salariu de aproximativ 2.500 de lei net. Viceprimarul…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca Parcul Șipote și Paduricea Zamca au fost igienizate intr-o acțiune organizata, astazi, in cadrul campaniei de curațenie inițiata de municipalitate. El a declarat ca in Parcul Șipote au intervenit doua echipe ale operatorilor de salubrizare, cu doua…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat ca a fost finalizat un alt proiect finanțat cu fonduri europene. ”Acesta consta in reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Petru Mușat”, oferind astfel condițiile necesare procesului de…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, reamintește, printr-un comunicat, ca municipalitatea a stabilit un program de colectare a deșeurilor vegetale. El a declarat ca frunzele, crengile și iarba trebuie lasate in apropierea punctelor de colectare, pe spațiul verde, in zona de acces auto, in saci,…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca primul punct de primire a refugiaților a fost amenajat in incinta Școlii Gimnaziale Miron Costin, din cartierul Burdujeni, unde au fost amplasate peste 200 de paturi echipate cu cele necesare și unde persoanele refugiate vor fi așteptate cu mancare.…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca lucrarile de extindere și remodelare a gradiniței din zona centrala a orașului, de pe strada Dobrogeanu Gherea, vor fi finalizate pana la sfarșitul acestei luni. Potrivit primarului, mai este de finalizat gardul la exterior. ”Activitațile…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca in municipiu au fost montate noi parcometre pe baza de energie solara și plata tip contactless.Lucian Harșovschi a spus ca trei astfel de parcometre stradale au fost montate pe str. Universitații și cate unul pe str. Mihai Eminescu și pe. Ciprian…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a declarat ca in cursul anului trecut nu mai puțin de 653 de caini au fost capturați de pe strazile municipiului și duși in adapostul de pe strada Energeticianului. Lucian Harșovschi a aratat ca numarul acestora a fost foarte mare, avand in vedere ca municipalitatea…