Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand ești ”șeful vedetelor” alegi de fiecare data sa te rasfeți in locuri exclusiviste din Capitala, dar și sa-ți etalezi bolidul de lux in valoare de mii de euro. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Lucian Gițita și au surprins cele…

- Soare, dans si...multa relaxare pe plaja de la Eforie. Cei prezenti combat canicula care s a abatut asupra Romaniei, prin pasi de dans pe melodii celebre ca Macarena sau Dansul Pinguinului. Cu mic cu mare, atat copii si persoane in varsta si au etalat miscarile dupa ritmurile celebrelor piese muzicale.…

- Ea il comanda pe boss-ul vedetelor. Șeful celor mai mari celebritați din Romania are și el un șef. Cum arata femeia care il ține in frau pe Lucian Gitița. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o in compania unei prietene, in timp ce luau pranzul.

- Un parfum de epoca se degaja din textele de promovare prime incercari de publicitate dedicate firmelor existente in Constanta: hoteluri, restaurante, drogherii, etc. Cele aproape 200 de pagini ale volumului "Constanta si Techirghiol, 1924: ghid ilustrat pentru vizitatori" ne poarta cu un secol in urma,…

- Un parfum de epoca se degaja din textele de promovare prime incercari de publicitate dedicate firmelor existente in Constanta: hoteluri, restaurante, drogherii, etc. Cele aproape 200 de pagini ale volumului "Constanta si Techirghiol, 1924: ghid ilustrat pentru vizitatori" ne poarta cu un secol in urma,…

- Cu toții ne putem da seama ca atunci cand ești fotbalist nu prea ai timp sa te relaxezi, dar nu și in cazul lui Alex Chipciu. Indragitul fotbalist știe ca este important sa iasa in oraș alaturi de soție, dar face ce face și tot la prieteni trage. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au…

- Florin Salam si Roxana Dobre s au decis sa si uneasca destinele la malul marii, in statiunea Mamaia, la Nuba. Roxana Dobre i a salutat pe cei prezenti la eveniment atunci cand a sosit. Aceasta poarta o rochie de mireasa alba.Se poate observa ca rochia este de un alb imaculat, la inaltimea evenimentului.…

- ZIUA de Constanta in parteneriat cu Agentia de turism TOMIS TRAVEL va ofera un sejur de 2 nopti, pentru maxim 3 persoane, intr o locatie tip studio, dotata cu tot ce ai nevoie pentru a ti incarca bateriile, la mare. Perioada sejurului este 20 ndash; 22 mai. Studio Povesti la Mare 3 te asteapta sa iti…