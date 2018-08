Stiri pe aceeasi tema

- Atac fara precedent la adresa Ecaterinei Andronescu. Dupa ce a cerut demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD și schimbarea Guvernului Dancila, Ecaterina Andronescu este numita cotoroanța."CEA MAI ABJECTA FIINȚA DIN PSD! Vrajitoarea asta,care a caștigat mandate de parlamentar cu marca “garantat…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, cere, printr-o scrisoare deschisa adresata membrilor PSD, demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea. ”Urgenta si dramatismul acestor zile fierbinti de august, când ne aflam deja…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu face un apel catre conducerea partidului “sa nu dea foc tarii si PSD” si cere ca Liviu Dragnea sa se retraga din functia de presedinte al partidului, iar Guvernul – care “nu reprezinta nivelul si capacitatea profesionistilor din partid si este expresia unei singure…

- ”SCRISOARE DESCHISAS.O.S. PSD Urgența și dramatismul acestor zile fierbinți de august, cand ne aflam deja in al 12-lea ceas, cand inca mai putem face ceva pentru a ne salva ca țara și ca partid de la un dezastru major, spre care ne indreptam vertiginos, ca membru loial al PSD, ca profesor…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca de un an si jumatate Romania este ”tinuta in captivitate” pentru ca Liviu Dragnea are o agenda proprie si ”are de gand sa faca praf totul, poate-poate scapa”. Tomac afirma ca liderul PSD ar trebui sa inteleaga ca pentru el linia de final nu e in “20 20”, ci…

- Senatorul Alina Gorghiu (PNL) spune, intr-o postare pe Facebook, ca cei care inca mai cred in mitingurile PSD ”au toate sansele de a incarunti asteptand”. ”Sunt sigura ca mitingul acesta de care vorbeste acum PSD nu va avea loc, la fel cum nu au avut loc nici cele anuntate mai inainte impotriva…