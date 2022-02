Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin a anunțat, in aceasta dimineața, ca a trimis armata in regiunea ucraineana Donbas. Președintele Rusiei a ținut un discurs televizat in care a ordonat inceperea operațiunilor militare in Donbas. Vladimir Putin le-a transmis soldaților ucraineni din estul țarii sa lase…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat joi ca Rusia a lansat o ''invazie la scara larga a Ucrainei'' si a indemnat lumea sa il opreasca pe presedintele rus Vladimir Putin, transmit DPA si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Prin recunoașterea independenței regiunilor Lugank și Donețk din estul Ucrainei, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a incalcat toate normele și principiile recunoscute la nivel internațional, iar acest pas a creat pentru R. Moldova un precedent extrem de periculos. Opiniile aparțin citorva…

- Rusia are pregatita aproximativ 70% din puterea de lupta despre care se crede ca ar avea nevoie pentru o invazie la scara larga a Ucrainei și trimite mai multe grupe tactice de batalion la granița cu vecina sa, au declarat sâmbata doi oficiali americani, relateaza Reuters.În ultimele…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca ar fi neintelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina si ca, in acest caz, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters. Intr-un interviu la postul de televiziune NTV, presedintele Erdogan a spus ca l-a invitat…

- Cu trupe masate la frontiera ucraineana, Rusia are mai multe optiuni pentru un atac, inclusiv pasi rapizi catre o invazie pe scara larga si ocuparea de teritorii, potrivit unor experti militari mentionati intr-o analiza publicata joi de NBC News. Dupa ce a dislocat circa 100.000 de soldati…

- Secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare de la Kiev, Oleksi Danilov, i-a indemnat pe ucraineni sa se odihneasca in liniste in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou. Potrivit oficialului, expertii nu prevad o invazie a Ucrainei de catre Rusia.

- Secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare de la Kiev, Oleksi Danilov, i-a îndemnat pe ucraineni sa se odihneasca în liniste în perioada sarbatorilor de Craciun și Anul Nou. Potrivit oficialului, experții nu prevad o invazie a Ucrainei de catre Rusia, scrie agentia RBC,…