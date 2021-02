Lucian Croitoru: Prosperi sau egali: spre ce ne îndreptăm? Printre ideile care anima unele evoluții social-politice care au loc în diverse zone ale lumii se afla și aceea referitoare la slabiciunile capitalismului. În unele cazuri aceasta idee conține, implicit sau explicit, o simpatie pentru socialism. Sunt însa convins ca foarte mulți dintre cei care simpatizeaza socialismul nu pornesc nici de la o înțelegere riguroasa a ceea ce este capitalismul și a modului în care acesta funcționeaza, nici de la o definiție riguroasa a ceea ce ar putea fi socialismul sau de la cum ar putea el funcționa fara elementele capitaliste pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

