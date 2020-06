Lucian Croitoru. Politicile macroeconomice, pandemia si dispretul fata de principii "Man did not adopt new rules of conduct because he was intelligent. He became intelligent by submitting to new rules of conduct." Friedrich Augustus Hayek



Introducere

Pandemia a produs un soc real major asupra economiei romanesti, asa cum a produs si asupra multor altor economii ale lumii. Raspunsul politicilor noastre a fost similar in spirit cu cele din diverse tari dezvoltate, dar au fost diferente importante referitoare la magnitudinea raspunsului si la paleta de instrumente utilizate. Agentiile de rating si diverse alte institutii financiare au apreciat pozitiv aceste masuri

Sursa articol si foto: business24.ro

