Lucian Croitoru: Occidentul- de la morala competitivității la morala cheltuielilor sociale ​Țarile occidentale au ajuns ca in mai puțin de un secol sa creasca cheltuielile sociale de la virtual zero (Lindert, 2004) pana la aproape 10-20 la suta din PIB, cu multe țari democratice avand valori mai apropiate de 20 la suta din PIB decat de 10 la suta din PIB. Aceasta arata cat din banii contribuabililor, in echivalent PIB, sunt cheltuiți pentru asistența sociala, dar, mult mai important, arata ca s-a produs o schimbare majora in modul de administrare a economiei. In ce a constat aceasta schimbare și cat este de benefica pentru creșterea bunastarii? Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

