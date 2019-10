Stiri pe aceeasi tema

- Croitoru, BNR: “Ne apropiem de o recesiune similara cu cea din 2008.” Președintele Consiliului Fical avertizeaza ca ținta de deficit va fi depașita Datele financiare indica o probabilitate ridicata ca ne apropiem de o recesiune la fel de mare precum cea din 2008, a spus Lucian Croitoru,…

- Indicatorii financiari arata ca exista o probabilitate ridicata ca ne apropiem de o recesiune la fel de adanca precum cea din 2008, spune Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR. Citește mai mult la: https://www.profit.

- Exista o probabilitate mare sa ne confruntam cu o recesiune la fel de mare precum cea din 2008, potrivit datelor financiare, a declarat Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR Mugur Isarescu. Tot mai multe banci centrale reduc dobanzile. Croitoru susține ca, in Romania, cheltuielile cu salariile…

- Datele financiare indica o probabilitate ridicata ca ne apropiem de o recesiune la fel de mare precum cea din 2008, tot mai multe banci centrale reducand dobanzile, a declarat Lucain Croitoru, consilier al guvernatorului BNR Mugur Isarescu, in cadrul unui seminar de profil. Acesta a mai spus ca, in…

- Marile banci centrale ale lumii au trecut la taieri de dobanzi si relaxari cantitative, iar semnele unei noi perioade de scadere economica se aduna, a spus Croitoru. In prezent, avem cea mai lunga perioada de expansiune expansiune economica din istoria Statelor Unite al Americii, de 122 de luni, iar…

- Lucian Croitoru a declarat ca, in timp ce marile banci centrale ale lumii s-au apucat de noi taieri de dobanzi și de relaxari cantitative, semnele unei noi perioade de scadere economica se aduna. "Am intrat in cea mai lunga perioada de expansiune expansiune economica din istoria Statelor Unite…

- Peste doua treimi dintre americani se pregatesc pentru o posibila recesiune, potrivit unui sondaj realizat de firma de sondaje YouGov in numele site-ului pentru finante personale Bankrate.com, transmite MarketWatch, citat de news.ro

- Peste doua treimi dintre americani se pregatesc pentru o posibila recesiune, potrivit unui sondaj realizat de firma de sondaje YouGov in numele site-ului pentru finante personale Bankrate.com, transmite MarketWatch, potrivit news.ro.Circa 69% dintre participantii la sondaj au spus ca iau masuri…