Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a primit in pușcarie vestea morții lui Rudel Obreja și a transmis un mesaj cu iz de blestem pentru toți cei responsabili de moartea fostului președinte al Federației Romane de Box. „A murit Rudel Obreja! Fara indoiala ca boala lui s-a declansat din cauza hartuirii, timp de 8 ani, in dosarul…

- „Cu durere in suflet am aflat ca Rudel Obreja a trecut in neființa. Rudel a fost langa mine in boxul amator și cel profesionist! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace, drum lin Rudel Obreja! Sincere condoleanțe familiei”, a transmis Lucian Bute.Rudel Obreja a murit la varsta de 57 de ani. Campionul suferea…

- Fostul mare boxer Rudel Obreja a fost eliberat din inchisoare din cauza problemelor de sanatate. Acesta executa o pedeapsa de 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul ”Gala Bute”, dar a fost eliberat din cauza faptului ca suferea de cancer pancreatic.Obreja a cerut instanței eliberarea pentru…