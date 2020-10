Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Maramureș Gabriel Zetea a primit rezultatul testului COVID-19 si a aflat ca este bolnav: „Fiind optimist de felul meu, va anunț ca pentru câteva zile <ramân pozitiv>”, scrie Mediafax.„Dragi prieteni, în urma cu puțin timp am primit rezultatul…

- MESAJ… Pandemia cu virusul SARS-CoV-2 a dezvaluit provocarile uriase si riscurile pentru lucratorii in Sanatate, a declarat joi ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, cu prilejul Zilei Mondiale a Sigurantei Pacientului.Cu aceasta ocazie, el a urat sanatate celor 2.900 de cadre medicale care au nevoie de…

- Situatie alarmanta chiar inainte de inceperea anului scolar. Douazeci de elevi au fost depistati cu noul coronavirus. Tinerii erau inscrisi in liceele și școlile militare postliceale din țara. Acestia au fost depistati dupa ce Ministerul Apararii Naționale a decis sa fie testați toți cursanții din unitațile…

- Serialul ”(Un)Well” de pe Netflix aduna cateva subiecte de larg consum la nivel global, informeaza despre industriile care profita de fricile și naivitatea oamenilor, totodata, scandalizand populația. Finalul este deschis: „Funcționeaza sau nu?”. Serialul de pe Netflix care vinde adevarul despre industriile…

- CERERE…Fiul grefierei de la Judecatoria Barlad, Eduard Stefan Ciocoiu, a fost prins dupa cinci zile de cautari de la comiterea infractiunii si bagat direct dupa gratii. Ajuns in arest preventiv, Ciocoiu a contestat la Tribunalul Vaslui, dar instanta a respins-o, ca nefondata. Barbatul de 30 de ani,…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, vine in studioul Libertatea, de la ora 11.00, in emisiunea LA FIX, unde va discuta cu Adriana Nedelea despre așteptarile partidului la alegerile locale, alianța cu Robert Negoița, șansele de a caștiga Primaria București și primariile de sector, dar și despre susținerea…

- Dorin Cioaba si sotia sa, Sighisoara, s-au infectat cu COVID-19 si au fost internati la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. Autointitulatul rege al romilor si sotia sa au stat apoi in izolare acasa, pana vineri. Duminica, Dorin Cioaba, care este si pastor al romilor, a predicat in biserica…

- Aproape o mie de tineri s-au adunat duminica la un techno party in aer liber in Republica Ceha, incheind cele trei zile cat s-a desfasurat acesta in pofida restrictiilor antiepidemice, dar autoritatile au ales sa permita desfasurarea evenimentului pentru a evita posibile incidente, relateaza agentia…