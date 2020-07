Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, in timpul unei vizite la Fabrica de Vagoane Calatori Astra Arad, ca Guvernul va modifica legislatia privind judecarea in instanta a contestatiilor depuse la licitatii, in conditiile in care mari proiecte de infrastructura raman blocate ani de zile si nu se pot obtine fonduri europene. Lucian Bode a […] The post Lucian Bode: Vom simplifica procedura de contestare a licitațiilor. Se pierde prea mult timp și se blocheaza proiecte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .