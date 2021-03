Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a subliniat, miercuri, ca toti cetatenii sunt egali in fata legii, inclusiv Raluca Turcan si Vlad Voiculescu, care au fost surprinsi fara masca de protectie sanitara in spatii publice. "Am spus de fiecare data si repet: nu sunt adeptul sanctiunii de dragul sanctiunii. Rolul nostru nu este acela de a sanctiona populatia, rolul nostru, al structurilor MAI, este de a determina cetatenii sa respecte masurile de protectie sanitara. In aceste conditii, in weekendul trecut, am avut o medie de 103.000 cetateni verificati pe zi. Amenzile au fost in jur la 8.000…