- Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunta ca, pana in data de 8 martie, vor fi facute numirile celor 127 de prefecti si subprefecti in baza Ordonantei 3, adoptata luna trecuta de Guvern, act normativ care prevede ca prefectii au statutul de demnitar. Propunerile vor fi validate in forurile de conducere…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode , a anuntat ca a fost luni o sedinta la sediul MAI a grupului tehnico-stiintific in care a fost discutata aparitia noii tulpini de SARS-CoV-2 in Romania. Acesta a adaugat ca, in acest moment, nu sunt prefigurate noi restrictii, insa a indemnat oamenii sa respecte…

- 9 total views Pentru ca totul a fost facut fara respectarea Constituției și a altor legi, Asociația Comunelor din Romania (AcoR) critica aspru activitatea Guvernului Cițu, pe care il acuza de nerespectarea legii. Totul pe fondul publicarii in Monitorul Oficial a Ordonanței 226/2020, care modifica mai…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a intalnit, miercuri, cu reprezentanți ai organizațiilor sindicale ale polițiștilor și personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv Federațiile reprezentative semnatare ale Acordului Colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor…

- Lucian Bode a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Satu Mare, in ce stadiu ce afla documentatia pentru realizarea Autostrazii Nordului, care leaga Baia Mare de Suceava. “Autostrada Nordului sau drumul de mare viteza de la Baia Mare – Bistrita, Bistrita – Vatra Dornei si Vatra…

- Autoritațile din Romania nu au reușit sa gestioneze in timpul convenit cu Comisia Europeana ajutorul de stat de aproape un miliard de euro destinat firmelor care au avut de suferit de pe urma epidemiei de coronavirus, informeaza g4media . Timp de mai multe luni, pe parcursul carora s-au inregistrat…