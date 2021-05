Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de relaxare adoptate vineri de Guvern au in vedere o relaxare prudenta, nu una totala, spune ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Totodata, controalele vor continua acolo unde se mențin restricțiile, anunța ministrul.

- „Nu vorbim de o relaxare totala, vorbim de o relaxare prudenta”, spune ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Controalele vor continua acolo unde restricțiile sunt menținute. Bode a spus, sambata, pe...

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, le cere romanilor sa ramana acasa in noaptea de Paște, daca nu merg la sluba de Inviere, subliniind ca circulația pe timpul nopții va fi permisa „doar pentru participanții la slujbele religioase”. Bode a spus cca procesiunile religioase vor strange cu siguranța un…

- Autoritațile ar putea renunța la obligativitatea purtarii maștii pe plaja sau in excursiile montane, inclusiv in minivacanța de 1 mai. O decizie in acest sens va fi discutata in Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Anunțul a fost facut de Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne. Acesta a…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, susține ca intre protestatarii de marți au fost foarte mulți instigatori. ”Dreptul la libera exprimare este un drept garantat prin Constitutie. Din pacate, acest drept a fost inteles gresit de catre o minoritate, o minoritate care din pacate a ales sa se exprime…

- Un numar de 1.300 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 670.000 de lei, au fost aplicate la nivel national in urma protestelor de marti seara, a anuntat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. El a precizat, miercuri dimineata, ca au avut loc 78 de manifestatii in 39 de judete…

- Premierul Florin Citu, secretarul de stat Raed Arafat si ministrii Sanatatii, Vlad Voiculescu, Educatiei, Sorin Cimpeanu, si Afacerilor Interne, Lucian Bode au susținut o conferința de presa dupa sedinta de Guvern in care s-au decis noile restrictii COVID-19. Secretarul Raed Arafat a facut urmatoarele…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat joi la Antena 3, despre evaluarea „cu mandatele pe masa” prin care vor trece membrii Guvernului dupa șase luni de mandat, ca miniștrii au fost de acord cu obiectivele asumate. Citește și: Calugarii dezbina coaliția. 31 de deputați USR PLUS, inclusiv…