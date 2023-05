Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Ciuca, la Palatul Victoria ca nu s-a ajuns la un acord si ca greva din invatamant va incepe luni, 22 mai, pentru ca promisiunile sunt nesatisfacatoare. ”Ni s-au avansat niste propuneri pe care noi le consideram nesatisfacatoare,…

- Procurorul general al SUA a anuntat, miercuri, ca a finalizat primul transfer al unor fonduri rusesti confiscate, pentru a ajuta la reconstruirea Ucrainei, transmite AFP. Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a autorizat, in luna februarie, ca suma de 5,3 milioane de dolari, confiscati din conturile…

- Liderii coaliției au tranșat, marți, problema ieșirii UDMR de la guvernare, aparuta din ce in ce mai des in ultimele zile, dupa zvonuri potrivit carora PNL și PSD și-ar fi dorit ministerul Mediului, aflat in portofoliul UDMR. Șefii partidelor din coaliție au discutat in biroul lui Marcel Ciolacu de…

- Liderii PSD și PNL vor incepe negocierile pentru posturile din viitorul Guvern, vinerea viitoare, pe 12 mai. Surse din ambele tabere susțin ca tot weekendul viitor vor avea loc discuțiile pe imparțirea ministerelor. In privința premierului, lucrurile sunt deja stabilite. Marcel Ciolacu va fi prim-ministru.…

- Ministrul liberal al Cercetarii, Sebastian Burduja, susține ca toleranța la plagiat ar trebuie sa fie zero, iar un doctorat ar trebui sa aiba o contribuție la un anumit domeniu. Din același Guvern, premierul Nicolae Ciuca, dar și ministrul de Interne Lucian Bode sunt acuzați ca și-ar fi plagiat parte…

- Președintele PSD s-a intalnit, vineri, cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, aflat in vizita la București. Marcel Ciolacu a declarat ca oficialul i-a promis ca fermierii romani vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, „pe baza unei formule echitabile”.…

- Directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa, a afirmat, luni, ca accidentul feroviar de la Galati, de la sfarsitul saptamanii trecute, nu are nicio legatura cu cel de la Rosiori, precizand ca acolo a fost vorba de eroare umana. El a precizat ca, in ultimii 30 de ani, CFR Calatori a avut buget…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a anunțat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Vladimir Putin și acoliții sai au declarat in nenumarate randuri ca aderarea Ucrainei la NATO este linia roșie pe care Kremlinul nu o va accepta. Stoltenberg a facut anunțul in cadrul unei vizite…