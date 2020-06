Stiri pe aceeasi tema

- Romania are nevoie de investitii in domeniul transporturilor de aproape 80 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani, iar banii vor fi luati din fonduri europene si de la bugetul de stat, a anuntat, marti seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Declarațiile ministrului: „Evaluarile noastre arata…

- Portul Constanta are in prezent o pozitie strategica, dar daca in urmatorii ani nu investim in conexiunea rutiera si feroviara cu portul si nu dezvoltam infrastructura de transport pe Dunare va fi obiectiv turistic, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Portul Constanta astazi…

- „Sa dezvoltam economia, sa cream locuri de munca, fie dezvoltarea companiilor prezente, fie prin atragerea de investitii, fie prin cresterea investitilor publice, si aici revin la un alt pilon extrem de important al planului nostru de dezvoltare. Avem un plan de investitii fara precedent in infrastructura…

- Romania va beneficia de fonduri europene in valoare de 5 miliarde de euro, bani care vor ajuta la redresarea economiei dupa criza determinata de pandemie. Premierul Ludovic Orban a anunțat ieri seara ca aceste miliarde de euro vor merge direct spre economie și spre sprijinirea forței de munca. Guvernul…

- Marile proiecte de investitii in infrastructura au fost accelerate, iar in acest moment sunt 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri nationale, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. „Nu numai ca santierele nu s-au…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca a avut o discutie cu antreprenorii principalelor obiective de infrastructura rutiera si feroviara si le-a transmis ca sunt bani alocati pentru aceste proiecte in buget si nu exista nicio datorie catre acestia.