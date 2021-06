Stiri pe aceeasi tema

- Intre 27 și 30 iunie 1941 a avut loc Pogromul de la Iași, unul dintre cele mai violente pogromuri din istoria evreilor din Romania, pregatit la ordinele directe ale lui Ion Antonescu și Mihai Antonescu și pus in practica de militari romani și germani, secondați de reprezentanți ai autoritaților publice…

- Pentru a putea construi un viitor bazat pe valorile tolerantei, diversitatii si respectului reciproc nu trebuie sa uitam trecutul, a spus ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, in timpul conferintei internationale "Iasi 1941-2021: Memorie, Asumare, Uitare", organizata luni la Iasi…

- Pentru a putea construi un viitor bazat pe valorile tolerantei, diversitatii si respectului reciproc nu trebuie sa uitam trecutul, a spus ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, in timpul conferintei internationale "Iasi 1941-2021: Memorie, Asumare, Uitare", organizata luni la Iasi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timisoara, ca autorul afgan al omorului unui conational, in zona Garii de Nord Timisoara, in luna aprilie, a fost prins in noaptea de joi spre vineri pe aeroportul din Atena si urmeaza demersurile pentru escortarea lui in Romania pentru…

- La doar cațiva kilometri de municipiul Iași, se afla locul unde a fost comisa cea mai oribila crima din istoria secolului al XX-lea. Locul este in ruina, nimic nu este amenajat și sistematizat. Contemporanii ar fi putut face mai mult pentru cimitirul care amintește de tragicul eveniment cunoscut ca…

- Afganul care a ucis un migrant și l-a ranit pe altul a fugit din Romania și este dat in urmarire internaționala. Anunțul a fost facut de ministrul de Interne, Lucian Bode, in Parlament, acolo unde a fost chemat pentru a da explicații despre situația migranților din țara.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca decizia cu privire la relaxarea masurilor trebuie sa apartina specialistilor. „Astazi, cand vorbim, exista o reglementare foarte clara legata de portul mastii. Este obligatoriu sa purtam masca si la mare, si la munte, si pe litoral, si…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a transmis, joi, in cadrul unei intalniri cu o delegatie a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), ca pe masura ce restrictiile vor fi eliminate este foarte important ca actiunile viitoare sa se concentreze pe reconstructia sistemelor publice afectate de…