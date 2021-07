Stiri pe aceeasi tema

- Reforma Academiei de Politie constituie un pilon fundamental pentru viitorul MAI, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Am demarat un amplu proiect de reforma al Academiei de Politie. Pornim de la o viziune strategica adaptata nevoilor actuale ale…

- Reforma Academiei de Politie constituie un pilon fundamental pentru viitorul MAI, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Am demarat un amplu proiect de reforma al Academiei de Politie. Pornim de la o viziune strategica adaptata nevoilor actuale ale Ministerului Afacerilor…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a facut unele precizari cu privire la lista țarilor cu risc epidemiologic, afirmand ca aceasta este intocmita in funcție de indicele la care se afla Romania. ”Am avut foarte multe mesaje primite din partea romanilor din Diaspora, de exemplu din Spania. Spuneau de ce…

- Cele doua școli doctorale de la Academia de Poliție au fost desființate. Anunțul a fost facut de ministrul de Interne, Lucian Bode. Executivul a adoptat, joi, proiectul de hotarare privind reorganizarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care prevede…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, reorganizarea Academiei de Politie 'Alexandru Ioan Cuza', urmand sa fie reduse mai multe functii de conducere, printre care si 4 functii de decan, a anuntat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Reorganizarea Academiei de Politie…

- Executivul a adoptat, joi, proiectul de hotarare privind reorganizarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care prevede desființarea celor doua școli doctorale din cadrul instituției, anunța ministrul de Interne, Lucian Bode, anunța Mediafax.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, vineri, ca a fost suplimentat bugetul alocat investitiilor, obiectivul principal fiind reabilitarea sediilor inspectoratelor de politie si a posturilor de politie, in conditiile in care peste 1.000 de posturi de Politie din Romania au toaleta in fundul curtii.…