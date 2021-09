Lucian Bode: Procedura privind numirile la vârful parchetelor se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar Ministrul interimar al Justitiei, Lucian Bode, a afirmat ieri ca procedura de selectie pentru ocuparea functiilor vacante de conducere din parchete “nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar”. “Am vazut astazi mai consistent si foarte putin pana astazi dezbaterile in spatiul public legate de concursurile pentru ocuparea functiilor de conducere la varful parchetelor. Sunt adeptul concursurilor transparente care sa fie castigate de persoane bine pregatite profesional. Numirea in functiile de conducere la varful parchetelor este politica pe termen lung, este o politica cruciala pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

