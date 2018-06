Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor, Lucian Bode (PNL), i-a cerut, luni, premierului Viorica Dancila sa-l demita din functie pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova, pentru ”declaratiile iresponsabile” ale acestuia despre autostrazi.

- "In sedinta Biroului executiv de azi am luat in discutie reactiile autoritatilor romane dupa scrisoarea doamnei comisar Corina Cretu, adresata celor doi ministri Rovana Plumb si Lucian Sova, respectiv doamnei Dancila. (...) Ii solicit domnului Sova sa se intoarca la comisie unde va fi respectat nu…

- Deputatul PNL, Lucian Bode, a declarat, marti, ca il invita din nou pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova, in Comisia pentru transporturi si infrastructuri pentru a-si depune mandatul din fruntea ministerului, in caz contrar, liberalii anuntand ca vor depune o motiune simpla impotriva lui.

- Corina Crețu, la Bacau: Romania nu a fost suficient pregatita sa acceseze fonduri europene pentru proiecte de calitate, inca din ianuarie 2007, cand a aderat la Uniunea Europeana. Comisarul european se afla intr-o vizita de lucru, in județul Bacau, alaturi de premierul Viorica Dancila. “Eu cred ca Romania…

- Ministrul Transporturilor, chemat la audieri in Parlament, in scandalul absorbției fondurilor europene. Liberalii au anunțat ca l-au chemat pe ministrul Lucian Șova la comisia de Transporturi din Camera Deputaților, pentru a da explicații in legatura cu cele semnalate in scrisoarea doamnei comisar european…

- "Acea scrisoare este o evaluare a activitatii pe domeniul transporturilor pentru anul trecut. Voi avea o intalnire cu Corina Cretu pe 21 (mai - n.r.), la Bacau. Am vorbit deja cu ministrul Transporturilor pentru a vedea cum putem accelera procesul de absorbtie a fondurilor", a declarat premierul…

- ”Am vazut aceasta scrisoare, maine ne vom intalnire cu toti antreprenorii care lucreaza in infrastructura, atat pe rutier, cat si pe feroviar. Ceea ce este continut in scrisoarea doamnei Corina Cretu cred ca face referire la perioade anterioare exercitiului pe care il avem noi in ultimul an. Din…

- Scrisoare critica a comisarului Corina Crețu catre Guvernul Dancila: ”Sunt extrem de ingrijorata cu privire la planificarea și implementarea proiectelor de infrastructura de transport”, a transmis comisarul european, recent, intr-o scrisoare catre premierul Viorica Dancila și catre miniștrii Rovana…