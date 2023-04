Stiri pe aceeasi tema

- Politica in Partidul National Liberal este munca de echipa, si nu un „concurs de frumusete”, a declarat, joi, la Targu Jiu, secretarul general al PNL, Lucian Bode, in cadrul unei intalniri cu membrii de partid si sustinatorii liberali din Gorj.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca partile beligerante din Sudan au convenit asupra unei incetari a focului de 72 de ore incepand de luni la miezul noptii (22:00 GMT), relateaza BBC.Este cel putin a treia incetare a focului anuntata de la izbucnirea violentelor din aceasta luna,…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, afirma, dupa intalniri cu organizatiile din Vrancea si Timis, ca guvernarea liberala sustine administratiile locale sa faca performanta.”Proiectul liberal va fi castigator doar daca ne asumam politici de dezvoltare curajoase si daca venim in fata electoratului…

- Ministrul Investițiilor Europene, Marcel Bolos, a declarat la Antena 3 CNN ca exista ca variante și o revizuire a salariilor in sistemul bugetar sau o potențiala reducere a numarului de bugetari. „Noi avem acum in momentul de fața o cheltuiala cu salariile in sistemul bugetar de in jur de 110 miliarde…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat, vineri, ca partidul are, conform tuturor sondajelor de opinie, 22 – 24% in optiunile romanilor. El a participat la Congresul Extraordinar al Organizatiei Femeilor Liberale (OFL). „Peste cateva zile, pe 10 aprilie, se implineste un an de la ultimul…

- Un muncitor a fost ranit joi, in urma unui grav accident de munca produs la Cariera Tismana, din Complexul Energetic Oltenia. Victima are aproximativ 40 de ani și lucreaza la UMC Rovinari, sectorul Tismana. Este angajat CEO din anul 2002. Citește și: CEO Oltenia cauta transportator pentru salariații…

- Inspectorii de munca au efectuat, in ultimele doua saptamani, peste 100 de controale la angajatorii din judet, fiind aplicate sanctiuni de aproximativ 270.000 de lei pentru neregulile depistate, informeaza, marti, un comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj. Fii la…

- Tesla a concediat zeci de angajati, de la o uzina din SUA, la o zi dupa ce muncitorii au lansat o campanie pentru formarea unui sindicat. La inceputul acestei saptamani, lucratorii Tesla din New York au declarat ca se vor alatura sindicatului Workers United Upstate New York, ceea ce ii va ajuta sa aiba…