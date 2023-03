Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat, vineri, ca partidul are, conform tuturor sondajelor de opinie, 22 – 24% in optiunile romanilor. El a participat la Congresul Extraordinar al Organizatiei Femeilor Liberale (OFL). „Peste cateva zile, pe 10 aprilie, se implineste un an de la ultimul Congres al Partidului National Liberal. A fost un an foarte dificil, in care PNL si-a dovedit rezistenta si capacitatea de a reveni, de a se reface. In absolut toate sondajele de opinie, PNL este consolidat la 22 – 24% din optiunile romanilor. Dupa trei ani si jumatate de guvernare in care nu am ratat…