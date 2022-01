Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat dupa ședința de Guvern ca s-a decis eliberarea din funcție a doi prefecți și a zece subprefecți și numirea a cinci prefecți și 15 subprefecți. In total, pana acum, au fost numiți in funcție și urmeaza a fi instalați peste 60% dintre cei stabiliți in negocierile din coaliția de guvernare. De asemenea, un numar de 16 prefecti urmeaza sa fie numiti in sedintele viitoare ale Executivului, 13 de la PSD, doi de la PNL si unul de la UDMR. „Am avut o hotarare de Guvern pe care am adoptat-o in care au fost pe de o parte eliberati doi prefecti si 10 subprefecti…