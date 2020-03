Lucian Bode: Peste 30% dintre şoferii de TIR refuză să plece în cursă Peste 30% dintre soferii care sunt inregistrati cu carte de munca la companiile de transport international de marfa refuza sa plece in cursa, pentru ca risca sa fie blocati in Ungaria, Slovenia sau Serbia, a declarat, vineri, ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode. "Avem un deficit de peste 30% de soferi, astazi, pentru camioanele pentru care sunt contracte. (...). 30% dintre soferii care sunt inregistrati cu carte de munca la companiile de transport international marfa refuza sa plece in cursa, pentru ca risca sa fie blocati in Ungaria, Slovenia sau Serbia, mai nou", a spus ministrul.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

